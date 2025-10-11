RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Минэнерго раскрыло новую тактику России: как теперь атакуют украинские энергообъекты

Фото: россияне точечно бьют по энергетике (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия изменила подход к атакам на украинские энергообъекты. Теперь удары наносятся не одновременно по крупным объектам, а точечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова в эфире телемарафона.

В Министерстве энергетики объяснили, как изменилась стратегия россиян по атакам на энергообъекты.

"Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону", - сообщил Некрасов.

Атака на Украину 10 октября

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска совершили скоординированную атаку, использовав более 450 беспилотников и более трех десятков ракет.

Удары были направлены на объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают повседневную жизнь граждан.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что атака носит символический характер: она состоялась 10 октября - в годовщину первого массированного удара по энергетической системе Украины в 2022 году.

В результате обстрелов в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

