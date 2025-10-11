Минэнерго раскрыло новую тактику России: как теперь атакуют украинские энергообъекты

Атака на Украину 10 октября

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска совершили скоординированную атаку, использовав более 450 беспилотников и более трех десятков ракет.

Удары были направлены на объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают повседневную жизнь граждан.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что атака носит символический характер: она состоялась 10 октября - в годовщину первого массированного удара по энергетической системе Украины в 2022 году.

В результате обстрелов в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.

