Минэнерго раскрыло новую тактику России: как теперь атакуют украинские энергообъекты

Россия изменила подход к атакам на украинские энергообъекты. Теперь удары наносятся не одновременно по крупным объектам, а точечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова в эфире телемарафона.
В Министерстве энергетики объяснили, как изменилась стратегия россиян по атакам на энергообъекты.
"Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону", - сообщил Некрасов.
Сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска совершили скоординированную атаку, использовав более 450 беспилотников и более трех десятков ракет.
Удары были направлены на объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают повседневную жизнь граждан.
Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что атака носит символический характер: она состоялась 10 октября - в годовщину первого массированного удара по энергетической системе Украины в 2022 году.
В результате обстрелов в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.
Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.