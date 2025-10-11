Міненерго розкрило нову тактику Росії: як тепер атакують українські енергооб’єкти

Атака на Україну 10 жовтня

Сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська здійснили скоординовану атаку, використавши понад 450 безпілотників та більше трьох десятків ракет.

Удари були спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують повсякденне життя громадян.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що атака має символічний характер: вона відбулася 10 жовтня - у річницю першого масованого удару по енергетичній системі України у 2022 році.

У результаті обстрілів у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.

