Минэнерго: ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласования с Украиной неприемлема

Как отметили в ведомстве, министр энергетики Украины Герман Галущенко направил в МАГАТЭ письмо после того, как Агентство провело ротацию экспертов на ЗАЭС через временно оккупированные территории.

В письме подчеркивается, что такая ротация нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит международному праву и законодательству Украины.

Агентству напомнили, что Россия неоднократно создавала искусственные препятствия для надлежащей ротации экспертов МАГАТЭ и удерживала международных экспертов на площадке ЗАЭС более 80 дней под беспрецедентным давлением в зоне высоких военных рисков.

"Украина в очередной раз подтверждает свою твердую позицию, что любая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить полностью в соответствии с международным правом и исключительно маршрутами, согласованными с украинскими властями, через территории, находящиеся под полным контролем Украины", - сказано в письме.

Галущенко подчеркнул, что в результате таких действий МАГАТЭ у Украины нет информации о том, кто сейчас находится на территории ЗАЭС от Агентства, что является неприемлемым.

Также министр призвал МАГАТЭ принять немедленные меры, чтобы исправить ситуацию и обеспечить соответствие деятельности Агентства международному праву.