Міненерго: ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без погодження з Україною неприйнятна

Як зазначили у відомстві, міністр енергетики України Герман Галущенко надіслав до МАГАТЕ лист після того, як Агентство провело ротацію експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території.

У листі підкреслюється, що така ротація порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що суперечить міжнародному праву і законодавству України.

Агентству нагадали, що Росія неодноразово створювала штучні перешкоди для належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних експертів на майданчику ЗАЕС понад 80 днів під безпрецедентним тиском у зоні високих військових ризиків.

"Україна вкотре підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися повністю відповідно до міжнародного права та виключно маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України", - сказано в листі.

Галущенко наголосив, що внаслідок таких дій МАГАТЕ в України немає інформації про те, хто зараз перебуває на території ЗАЕС від Агентства, що є неприйнятним.

Також міністр закликав МАГАТЕ вжити негайних заходів, щоб виправити ситуацію і забезпечити відповідність діяльності Агентства міжнародному праву.