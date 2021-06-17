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Суперечить ринку: в РФ відреагували на умову України щодо "Північного потоку-2"

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Москва, Четвер 17 червня 2021 17:29
Суперечить ринку: в РФ відреагували на умову України щодо "Північного потоку-2" Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: РБК-Україна

Вимоги української сторони щодо запуску газопроводу "Північний потік-2" суперечать принципам ринкової економіки. І умови треба обговорювати зі сторонами цього проекту.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає ТАСС.

"У цьому проекті закладена не політика, а вигода. Висунення Україною або якимись іншими країнами якихось умов запуску, експлуатації газопроводу, крім існуючих правових норм, просто суперечить загальновизнаним ринковим принципам, на яких і мають будуватися міжнародні торговельно-економічні відносини", - відповіла вона.

За її словами, цей газопровід є суто комерційним проектом.

"Я хотіла б нагадати і пану (міністру закордонних справ України, - ред.) Кулебі, і взагалі київському режиму, що це комерційний проект, який вигідний тим країнам і тим партнерам, які в ньому беруть участь", - додала Захарова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.

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Російська Федерація газопровод Північний потік-2
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