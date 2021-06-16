Зеленський про компенсацію за "Північний потік-2": Україна в будь-якому випадку проти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проти запуску газопроводу " Північний потік-2 ". Він виступає за припинення війни на Донбасі та стабільність в країні.

Про це він заявив в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press

У якості компенсації він бачить припинення війни, спокій та стабільність на всій території країни.

"А коли ми говоримо "стабільність" - це і геополітична стабільність, і стале припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека", - уточнив Зеленський.

За його словами, Україна буде "боротися, попри все, за державність і проти "Північного потоку - 2", подобається це комусь із наших європейських партнерів чи ні".