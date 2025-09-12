Минэнерго поблагодарило ДТЭК и Fluence за укрепление энергетической устойчивости Украины

Министерство энергетики поблагодарило энергетическую компанию ДТЭК и американскую Fluence Energy B.V. за реализацию проекта крупнейшего в стране комплекса систем хранения энергии мощностью 200 МВт.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Благодарна Группе ДТЭК за проактивность в этом вопросе и американским партнерам из Fluence за передовые технологии, благодаря которым каждый новый мегаватт накопления работает как щит для всей энергосистемы. Это означает больше безопасности для украинцев и меньше рисков аварийных отключений", - сказала она.

По ее словам, введенный комплекс имеет неоспоримое значение для энергетической устойчивости страны и обеспечивает дополнительные возможности балансировки энергосистемы в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Общая емкость системы составляет 400 МВт-ч, что позволит обеспечить электроэнергией около 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. В состав комплекса входят шесть объектов в Киевской и Днепропетровской областях. Инвестиции в проект составили 125 млн евро.

Гринчук добавила, что этот шаг также будет способствовать выполнению Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года.