Энергетики ДТЭК получили награды от Минэнерго за восстановление света в Херсоне

Энергетики компании ДТЭК получили награды от Министерства энергетики Украины. их они получили за возвращение света в Херсоне.

"15 энергетиков ДТЭК Одесские электросети получили ведомственные награды - благодарности от Министерства энергетики Украины за участие в аварийно-ремонтных работах на Херсонщине и восстановлении света в домах почти двух тысяч семей", - говорится в нем.

Отмечается, награду от Министерства энергетики получили Сергей Алексеев, Вадим Мариморич, Алексей Тимошенко, Александр Кудибин, специалисты центра по обслуживанию релейной защиты, Роман Чеботарь, Сергей Артеменко, Роман Тимичев, специалисты центра по ремонту и эксплуатации подстанций,Андрей Жосан, Виктор Баранов, Андрей Юраш, специалисты центра по изоляции и защите от перенапряжения, Георгий Бошков, Николай Кудрис, специалисты центра по ремонту и эксплуатации линий, Юрий Деордиенко, Игорь Михалевский и Виталий Федорончук, специалисты подразделения по эксплуатации транспорта.

"В начале февраля 2025 года враг повредил энергетическое оборудование, которое питало один из районов города Херсон. Когда коллеги обратились за помощью, мы не колебались ни на минуту. К работе приступили с середины марта и работали вахтовым методом до середины апреля. Работа была сложная и опасная: фронт в нескольких километрах, заболоченная местность, а дороги к энергетическим объектам и линиям порой были и вовсе непроездными. Однако, мы понимали, что работаем ради людей", - отметил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

В компании подчеркнули, что благодаря работе энергетиков ДТЭК и Херсоноблэнерго удалось вернуть в работу оборудование, которое длительное время было в неработоспособном состоянии.