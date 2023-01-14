В результате обстрелов оккупантов обесточена вся Харьковская область
В субботу, 14 января, россияне нанесли удары по Харьковской области. Электричество отсутствует во всем регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера "Харьковоблэнерго" Владимира Скичко, которое приводит "Суспільне".
"Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в заявлении.
По его словам, сейчас на предприятии нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.
До этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что в области было зафиксировано 2 "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе работает наземный транспорт, не зависящий от электроэнергии.
"Мы задействовали схему автобусных маршрутов на случай отключения электроэнергии, дублирующих основные магистральные маршруты трамваев и троллейбусов", - сообщил Терехов.
Напомним, что в субботу, 14 января, Лозовская община в Харьковской области была полностью обесточена.
Также сообщалось, что в субботу, 14 января, в ряде областей Украины применены аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов армии РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.