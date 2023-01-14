В Харькове после взрывов исчез свет и стало метро

Фото: в Харькове после взрывов пропал свет и стало метро (GettyImages)

Сегодня, 14 января, в результате российских обстрелов в Харькове исчез свет и остановилось метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен и "Общественное".

В своем Telegram-канале "Общественное" сообщает, что сразу после взрыва в Харькове, в большинстве районов пропал свет и остановилось движение метро. "Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", - сообщили в метрополитене. Обновлено. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в области было зафиксировано 2 "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры. "В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - заявил он в своем Telegram-канале.