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Во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры

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Суббота 14 января 2023 16:35
Во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры Фото: во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные попали по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Горожан предупредили о возможных последствиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

По словам Козицкого, в результате попадания в области возможны перебои со снабжением света и воды.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!", - написал глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.

Тем временем в Харькове в результате взрывов исчез свет и остановилось метро.

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