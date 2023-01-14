Во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры
Российские военные попали по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Горожан предупредили о возможных последствиях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
По словам Козицкого, в результате попадания в области возможны перебои со снабжением света и воды.
"Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!", - написал глава ОВА.
Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.
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