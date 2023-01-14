Фото: во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры (Getty Images)

Российские военные попали по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Горожан предупредили о возможных последствиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

По словам Козицкого, в результате попадания в области возможны перебои со снабжением света и воды. "Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!", - написал глава ОВА.