Экономика под опасностью. Аграрии и металлурги призвали премьера срочно разблокировать порты

Дальнейшее блокирование украинских морских портов может привести к остановке части металлургических предприятий, потере валютной выручки и сокращению бюджетных поступлений. Представители ГМК и агросектора призвали главу правительства срочно восстановить морскую логистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение, подписанное президентом "Укрметаллургпрома" Александром Каленковым и гендиректором УКАБ Олегом Хоменко.

О чем идет речь?

В документе отмечается, что альтернативы глубоководным черноморским портам практически нет. Даже при лучшем сценарии Дунай и западные переходы способны перевезти лишь около 28-30% грузов.

Особо зависимой от моря остается металлургия: за границу традиционно идет около 80% украинской металлопродукции и 50-60% железорудного сырья.

Из-за блокады предприятия вынуждены переходить на более дорогие маршруты. По оценкам авторов обращения, обходная логистика прибавляет до 46 долларов на тонну продукции, а общая стоимость перевозок чугуна и необходимого для производства сырья выросла примерно вдвое.

При этом с августа грузовые тарифы "Укрзализныци" увеличились еще на 30%.

Масштаб проблемы выходит далеко за пределы ГМК

В отрасли отмечают, что такой рост расходов делает часть экспортных контрактов убыточными и повышает риск дальнейших остановок производства.

Масштаб проблемы выходит далеко за пределы самого ГМК. В 2025 году металлургия обеспечила около 5,5% ВВП, 150 млрд грн налоговых поступлений и 6 млрд долларов валютной выручки. Одно рабочее место в секторе, по оценкам отрасли, создает более семи рабочих мест в сопредельных сферах.

Особенно уязвимыми остаются промышленные регионы вблизи фронта. Остановка крупных предприятий может повлечь за собой рост безработицы, падение доходов местных бюджетов и новый отток населения.

Предложения бизнеса

Бизнес предлагает правительству несколько первоочередных шагов:

восстановить безопасное судоходство;

ввести до 25% скидки на железнодорожные тарифы для прифронтовых предприятий;

компенсировать часть транзита через порты ЕС;

создать фонд перестрахования военных рисков.

Отдельно предлагается договариваться с ЕС о расширении квот на украинскую металлопродукцию до уровней, сопоставимых с 2025 годом.