Мінекономіки порівняло зарплати в Україні, Латвії, Польщі та Чехії

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Українці заробляють втричі менше, ніж латвійці та поляки та в 3,5 рази менше, ніж чехи

Рівень заробітної плати в Україні залишається суттєво нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Про це йдеться в "Огляді ринку праці" міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в доповіді, середня номінальна заробітна плата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. У той же час Латвії цей показник був на рівні 1 091 євро на місяць (у 2,9 рази більше), у Польщі середня зарплата була 1 143 євро (у 3 рази більше), у Чехії - 1 310 євро (у 3,4 рази більше).

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У Мінекономіки відзначають, що заробітна плата в Україні зростає високими темпами, що сприяє поступовому скороченню розриву між рівнем заробітних плат в Україні і європейських країнах. Найвагомішими факторами, які вплинули на зростання заробітної плати, були підвищення мінімальної заробітної плати, конкуренція за кваліфіковану робочу силу із закордонними працедавцями та продовження позитивної динаміки розвитку економіки.

Водночас, темпи зростання реальної заробітної плати продовжили суттєво перевищувати темпи зростання продуктивності праці. "Відповідно, зростає частка оплати праці у вартості виробленої продукції", - йдеться в доповіді.

www.me.gov.ua

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у третьому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 4,6%, що значно менше, ніж за 2017-2018 роки (близько 11%).