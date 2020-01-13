ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінекономіки порівняло зарплати в Україні, Латвії, Польщі та Чехії

Новини » Економіка     13.01.2020 - 11:01
Мінекономіки порівняло зарплати в Україні, Латвії, Польщі та Чехії
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Українці заробляють втричі менше, ніж латвійці та поляки та в 3,5 рази менше, ніж чехи

Рівень заробітної плати в Україні залишається суттєво нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Про це йдеться в "Огляді ринку праці" міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в доповіді, середня номінальна заробітна плата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. У той же час Латвії цей показник був на рівні 1 091 євро на місяць (у 2,9 рази більше), у Польщі середня зарплата була 1 143 євро (у 3 рази більше), у Чехії - 1 310 євро (у 3,4 рази більше).

Мінекономіки порівняло зарплати в Україні, Латвії, Польщі та Чехіїwww.me.gov.ua

У Мінекономіки відзначають, що заробітна плата в Україні зростає високими темпами, що сприяє поступовому скороченню розриву між рівнем заробітних плат в Україні і європейських країнах. Найвагомішими факторами, які вплинули на зростання заробітної плати, були підвищення мінімальної заробітної плати, конкуренція за кваліфіковану робочу силу із закордонними працедавцями та продовження позитивної динаміки розвитку економіки.

Водночас, темпи зростання реальної заробітної плати продовжили суттєво перевищувати темпи зростання продуктивності праці. "Відповідно, зростає частка оплати праці у вартості виробленої продукції", - йдеться в доповіді.

Мінекономіки порівняло зарплати в Україні, Латвії, Польщі та Чехії

www.me.gov.ua

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у третьому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 4,6%, що значно менше, ніж за 2017-2018 роки (близько 11%).

Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Мінімальна зарплата в Україні знову перевищила показники Білорусі та Росії
Новини України ПольшаЧехиязарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся