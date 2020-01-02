Зростання доходів українців різко сповільнилося

Фото: національна валюта (РБК-Україна0

У другій половині 2019 року доходи зростають у два рази повільніше, ніж в останні два роки

Доходи населення України в третьому кварталі 2019 року склали 950,7 млрд грн, витрати 947,0 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

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За даними статистичного відомства, приріст заощаджень у другому кварталі 2019 року склав 3,7 м млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 17934 г грн (у ІІІ кварталі 2018 року - 15715 грн).

ukrstat.gov.ua

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у третьому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 4,6%, що значно менше, ніж за 2017-2018 роки (близько 11%).

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, до 2018 року - на 10,9%.

Зазначимо, Національний банк України прогнозує уповільнення зростання доходів громадян в 2019 році. Причиною уповільнення стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників серед роботодавців на внутрішньому ринку і за кордоном.