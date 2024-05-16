RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минэкономики отменили скандальный приказ и пообещали пересмотреть механизм бронирования

Фото: министр экономики Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство экономики Украины отменило бронирование для технологических компаний, таких как Glovo, Favbet и Visa.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - заявила она. 

При этом министр рассказала, как выглядит процесс бронирования.

"Объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Ведомство признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті", - отметила она. 

По словам Свириденко, после этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

"На основе решения Генштаба, списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников", - добавила министр. 

Отметим, что накануне появилась информация, что Минэкономики забронировало от мобилизации работников компаний Glovo, Visa и Favbet и некоторых других технологических компаний сроком на шесть месяцев. Соответствующий приказ опубликовал народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Бронирование от мобилизации

Согласно постановлению Кабмина от 27 января 2023 года №76, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.

К тому же, недавно правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономикиВойна в УкраинеВойна России против УкраиныМобилизация в Украине