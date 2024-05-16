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В Мінекономіки скасували скандальний наказ і пообіцяли переглянути механізм бронювання

Фото: міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство економіки України скасувало бронювання для технологічних компаній, таких як Glovo, Favbet та Visa.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - заявила вона. 

При цьому міністр розповіла, як виглядає процес бронювання.

"Поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Відомство визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті", - зазначила вона. 

За словами Свириденко, після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.

"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників", - додала міністр. 

Зазначимо, що напередодні з'явилася інформація, що Мінекономіки забронювало від мобілізації працівників компаній Glovo, Visa та Favbet та деяких інших технологічних компаній строком на шість місяців. Відповідний наказ опублікував народний депутат та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Бронювання від мобілізації

Згідно з постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації.

До того ж нещодавно уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

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