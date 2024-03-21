В Минэкономики сообщили, что модель "зарплатного" бронирования на этапе межведомственного обсуждения

В Министерстве экономики сообщили, что модель бронирования, в том числе "зарплатная", находится на этапе межведомственного обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Минэкономики по запросу.

"На сегодня указанная модель бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время находится на этапе межведомственного обсуждения, в том числе относительно целесообразности введения дополнительных условий для бронирования военнообязанного по размеру его заработной платы и объемов уплаты предприятием налогов, сборов платежей. Проект акта Кабинета министров Украины о введении перспективной модели бронирования военнообязанных в заинтересованные органы не направлялся", - заявили в Минэкономики.

В то же время там отметили: с целью цифровизации механизма бронирования военнообязанных, Минэкономики вместе с Минобороны, Минцифры, Государственной налоговой службой и Генштабом прорабатывают модель бронирования в электронном виде, которая будет предусматривать представление такого списка через портал "Дія".

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что оловной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение.

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