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Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

Фото: Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году. Теперь он ухудшился с 3,2% до 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Минэкономики Алексея Соболева на дискуссии, которую организовал Центр экономической стратегии.

По его словам, причиной такого ухудшение прогноза роста ВВП являются предположения, что война против Украины не закончится в середине 2023 года, а продлится "почти целый год".

"Кажется, мы прошли пик инфляции - она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", - добавил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что по предварительным данным, ВВП Украины в 2022 году сократился на 30,4%.

Более детально о влиянии года войны на экономику Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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