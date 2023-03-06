Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году. Теперь он ухудшился с 3,2% до 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Минэкономики Алексея Соболева на дискуссии , которую организовал Центр экономической стратегии.

По его словам, причиной такого ухудшение прогноза роста ВВП являются предположения, что война против Украины не закончится в середине 2023 года, а продлится "почти целый год".

"Кажется, мы прошли пик инфляции - она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", - добавил чиновник.