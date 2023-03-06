UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році

Фото: Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Мінекономіки Олексія Соболєва на дискусії, яку організував Центр економічної стратегії.

За його словами, причиною такого погіршення прогнозу зростання ВВП є припущення, що війна проти України не закінчиться в середині 2023 року, а триватиме майже цілий рік.

"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за попередніми даними, ВВП України у 2022 році скоротився на 30,4%.

Більш детально про вплив року війни на економіку України можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економікиВВПЕкономіка УкраїниІнфляція в Україні