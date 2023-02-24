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Экономика Украины за год войны упала на 30%: какие отрасли пострадали больше всего

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 14:49
Экономика Украины за год войны упала на 30%: какие отрасли пострадали больше всего Фото: больше всего во время войны пострадало строительство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

За прошедший год в активной фазе войны экономика Украины пострадала как никогда. Падение было рекордным за все годы существования независимой Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны".

По предварительным данным, ВВП в 2022 году сократился на 30,4%. Ранее максимальное падение экономики было в 1994 году - 22,9%.

Исходя из предварительных расчетов Минэкономики, наибольшее падение в прошлом году было в строительстве - 67,6%, транспорт, почтовые и курьерские услуги - 41,2%, промышленность - 36,8%, розничная торговля и ремонт автотранспорта - 32,2%, сельское и рыбное хозяйство - 28,2%.

Напомним, в январе НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины. По данным НБУ, экономическая активность в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

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Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны