Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны

Экономика Украины за год войны упала не так сильно, как ожидалось изначально. Как удалось избежать худшего варианта и когда экономика возобновит рост – ниже в материале РБК-Украина.



За прошедший год в активной фазе войны экономика Украины пострадала как никогда. Падение было рекордным за все годы существования независимой Украины. По предварительным данным, ВВП в 2022 году сократился на 30,4%. Ранее максимальное падение экономики было в 1994 году – 22,9%.

Исходя из предварительных расчетов Минэкономики, наибольшее падение в прошлом году было в строительстве – 67,6%, транспорт, почтовые и курьерские услуги – 41,2, промышленность – 36.8%, розничная торговля и ремонт автотранспорта – 32,2%, сельское и рыбное хозяйство – 28,2%.

В первом квартале прошлого года падение ВВП было не так велико, как в следующих – всего 15,1%. Почти два месяца квартала (до 24 февраля) экономика работала в обычном режиме. Но во втором квартале ситуация значительно ухудшилась, что привело к падению ВВП на 37,2%. В третьем и четвертом кварталах этот показатель был на уровне -30,8% и -35,5%.

Однако потеря почти трети экономики – не самый худший вариант. Сразу после начала активных боевых действия, в феврале прошлого года, были прогнозы падения на 40-50% и даже больше.

Избежать худшего варианта удалось благодаря ряду факторов. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко в их числе называет успехи ВСУ на поле боя, слаженную работу правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, скорость восстановления разрушенных/поврежденных объектов критической инфраструктуры и системную финансовую поддержку международных партнеров. Именно это, отметила она, "позволило удержать экономический фронт".

Поддержка партнеров спасла экономику

Эксперты отмечают, что основным фактором снижения уровня падения экономики была именно финансовая поддержка международных партнеров. Она составила 31,2 млрд долларов, из которых 14,04 млрд – грантовые средства, 17,16 млрд - кредиты под низкие проценты. Крупнейшими донорами стали США – 12 млрд долларов, ЕС – 7,9 млрд, МВФ – 2,7 млрд, Канада – 1,9 млрд, Германия – 1,6 млрд.

За год Нацбанк "напечатал" 400 млрд гривен и 250,7 млрд гривен принесли военные облигации. Фиксация курса гривны по отношению к доллару Нацбанком в первый день массированных атак и другие ограничительные меры позволили избежать серьезных проблем на валютном рынке. Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников считает, что если бы такие меры не были предприняты, то курс гривны был бы значительно слабее. "Без поддержки извне и без ограничений (со стороны НБУ-ред.) курс был бы выше 100 гривен за 1 доллар", – отметил он.

Практически все налоговые и другие сборы внутри Украины в прошлом году шли на нужды ВСУ – это практически половина бюджета. Все остальные расходы, прежде всего в социальной сфере, покрывались за счет финансовой помощи партнеров.

Социальные выплаты не снижались, выплаты чиновникам увеличивались и существенно выросли выплаты военным. Все это также сыграло в плюс для экономики, отмечает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Огромнее выплаты на армию и оборонный сектор помогли выйти на падение 30%. Без этих дополнительных выплат, которые увеличились в разы, экономика бы обвалилась на те 40%, о которых говорили в феврале-марте”, – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Эти выплаты частично компенсировали потери производства частного сектора, где оно сократилось больше, чем ВВП в целом. Номинальные доходы населения выросли в 2022 году, реальные немного упали. Но это падение, отмечает Ваврищук, было не таким большим как ожидалось в марте. При этом произошло существенное перераспределение доходов – у работников частного сектора они значительно сократились, ведь многие люди лишились работы или части зарплаты из-за сокращения производства.

Номинальный рост доходов домохозяйств начался во втором полугодии прошлого года, говорится в инфляционном отчете НБУ. В Нацбанке прогнозируют, что такой рост продолжится и в 2023–2025 годах. "Этому будет способствовать адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и большие расходы на оборону и безопасность", – отмечается в документе.

В дальнейшем увеличение спроса на рабочую силу благодаря восстановлению экономического роста станет основным фактором повышение номинальных заработных плат. Но реальные зарплаты в ближайшие три года будут расти медленно из-за значительной инфляции, считают в регуляторе. В НБУ прогнозируют инфляцию в 2023 году 18,7%, в 2024 – 10,4% и в 2025 – 6,7%.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский отмечает, что в условиях активных военных действия в Украине все-таки сохранили работу финансовой системы, банки работали практически непрерывно и не произошло обвальной девальвации и гиперинфляции.

"Благодаря этому эффект на экономику ограничился прямым влиянием войны на спрос и производственные цепочки, и не было дополнительного эффекта финансового кризиса. К счастью, государство не пыталось играть в военную экономику и ограничивать роль частного сектора", – отметил он в комментарии РБК-Украина. К тому же немаловажную положительную роль для экономики, убежден Вышлинский, сыграло открытие зернового коридора.

Позитивный эффект на экономику мог быть и от массового выезда людей из Украины. С февраля прошлого года страну, по информации уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, покинули почти 8 млн человек. Страны, которые принимают беженцев, обеспечивают им минимальное финансирование и жилье. Фактически они принимают на себя решение социальных вопросов этих людей, отмечает Плотников.

"Если представить что эти 8 млн людей, особенно из мест военных действий, не уехали бы, то было бы очень сложно обеспечить их всем необходимым", – сказал он.

Ваврищук разделяет мнение, что отъезд украинцев ослабил давление на экономику, прежде всего, снизив социальные расходы. "Многие сектора работают наполовину мощностей. Столько рабочей силы как до войны пока не нужно. Люди могли стать просто безработными", – считает эксперт.

Кадровых проблем из-за миграции пока быть не должно. Они могут появиться позже – когда после окончания войны начнется восстановление экономики. "Когда будут заходить инвестиции, увеличатся расходы на инфраструктуру, предприятия будут возобновлять работу. Вот тогда дефицит рабочей силы будет проблемой", – отметил Ваврищук.

Экономика пойдет в рост со второго квартала

Восстановление экономики может начаться небольшими темпами уже в текущем году. Это подтверждают и в МВФ. Там уже согласились начать работу над подготовкой новой кредитной программы EFF общим объемом более 15 млрд долларов.

"Несмотря на атаки на критически важную инфраструктуру, экономика приспосабливается, и в течение этого года ожидается постепенное восстановление экономики", – заявила глава МВФ Кристалина Георгиевао по итогу визита в Киев, 20 февраля.

Плотников уверен, что международная поддержка Украины будет продолжаться, поскольку партнеры прекрасно понимают, что нужно остановить агрессора. В противном случае, действия РФ могут иметь необратимые последствия мирового масштаба.

В текущем году ожидается даже некоторый рост экономики Украины. Правда, прогноз значительно ухудшен. Если в конце прошлого года ожидания роста ВВП были в пределах 3-4%, то сейчас уже называют 0,3-1% (прогноз НБУ и МВФ).

Но рост возможен лишь со второго квартала. В первом квартале текущего года экономику ждет падение в пределах 20-25%, прогнозирует Ваврищук. Это объясняется относительно высокой базой сравнения по прошлому году. А вот во втором квартале, учитывая, что в прошлом году падение в апреле-июне было максимальным, возможен рост в пределах 5%. В третьем и четвертом кварталах рост тоже может быть, но в более скромных размерах.

Основными рисками для экономики в текущем году эксперты называют три фактора. Прежде всего – интенсивность боевых действий. Второй фактор – энергетика. "Сейчас ситуация выглядит контролированной и ограничений по электроснабжению нет. Но мы понимаем, что удары по энергетической инфраструктуре будут продолжаться. Так что риски остаются. Они, наверное, будут не такими, как в конце прошлого года, но они есть", – отметил Ваврищук.

Третьим серьезным фактором риска может стать блокировка Россией работы зернового коридора. Ожидания возможных проблем с экспортом зерна могут привести к уменьшению площадей посевов весной. И это также можно отнести к рискам для экономики в текущем году, уверен Вышлинский.