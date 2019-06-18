В ООН спрогнозували чисельність населення Землі до 2050 року

Населення буде зростати переважно в бідних країнах

В найближчі 30 років населення планети зросте на 2 млрд осіб і до 2050 року досягне 9,7 млрд. Про це йдеться в новому доповіді ООН, присвяченому глобальним демографічним змінам і перспективам.

За даними доповіді, 50% приросту населення у наступні три десятиліття відбудеться за рахунок дев'яти країн - Індії, Нігерії, Пакистану, ДР Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипту і США. У 2027 році, прогнозують аналітики, Індія обжене Китай і посяде перше місце у світі по чисельності населення. Кількість жителів тропічної Африки до 2050 року подвоїться.

Автори доповіді підтверджують, що населення планети старіє, цей процес особливо помітний у країнах Європи та Північної Америки. У 2018 році число літніх людей у віці від 65 років і старше вперше перевищила кількість дітей до 5 років.

Головні причини старіння населення - збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності. За даними доповіді, сьогодні у світі на одну жінку в середньому припадає 2,5 новонароджених дитини, а до 2050 року цей показник складе 2,2 дитини на одну жінку.

У доповіді також відзначається зростання числа країн, в яких спостерігається скорочення населення. Це пов'язано, в першу чергу, з падінням рівня народжуваності. До 2050 року в 55 країнах, чисельність населення скоротиться як мінімум на 1%. Серед них - Україна, Білорусь, Росія, Вірменія, Латвія і Литва. Зокрема, населення України до 2050 року скоротиться на 8,8 млн осіб з нинішніх 44 млн до 35,2 млн чоловік.

Нагадаємо, у квітні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.