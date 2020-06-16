Мінекономіки не планує переглядати макропрогноз через падіння інфляції. За словами міністра, низька інфляція - це погано.

Про це під час брифінгу повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає РБК-Україна.

Зараз інфляція в Україні становить 1,7%.

"Зараз інфляція в річному розрахунку - це 1,7 % і вона постійно падає, що не є добре. Це означає, що є істотне питання з рецесією. Якщо є інфляція і спад виробництва - це класична рецесія. Тому зараз основне завдання - дотиснути, щоб гроші пішли в економіку, щоб інфляція була вищою. Тому що низька інфляція - це також дуже погано. Це добре для країн Євросоюзу, США і то не в таких умовах. Ми маємо приклад, Японію, де інфляція впала до нуля і це дуже погана ситуація", - сказав Петрашко.

Відповідаючи на питання РБК-Україна міністр уточнив, що макропрогноз не буде переглядатися найближчим часом.

"Тому зараз саме по інфляції прогноз, ми зараз не переглядаємо прогноз, а дивимося в динаміці. Але ми занепокоєні. Це законодавчо врегульовано. Ми переглядаємо тільки перед бюджетом наступним, а міністр фінансів сказав, що бюджет, який є зараз - залишається базовим, тому буде вже макропрогноз для наступного бюджету".

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Крім того, з 12 червня Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку до 6,0% річних для підтримки економіки.

Зазначимо, в НБУ прогнозували прискорення інфляції у 2020 році помірними темпами.