Минэкономики не планирует пересматривать макропрогноз из-за падения инфляции. По словам министра, низкая инфляция - это плохо.

Об этом во время брифинга сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает РБК-Украина.

Сейчас инфляция в Украине составляет 1,7%.

"Сейчас инфляция в годовом расчете - это 1,7 % и она постоянно падает, что не есть хорошо. Это означает, что есть существенный вопрос с рецессией. Если есть инфляция и спад производства - это классическая рецессия. Поэтому сейчас основная задача - дожать, чтобы пошли деньги в экономику, чтобы инфляция была выше. Потому что низкая инфляция - это также очень плохо. Это хорошо для стран Евросоюза, для США и то не в таких условиях. Мы имеем пример, Японию, где инфляция упала до нуля и это очень плохая ситуация", - сказал Петрашко.

Отвечая на вопрос РБК-Украина министр уточнил, что макропрогноз не будет пересматриваться в ближайшее время.

"Поэтому сейчас именно по инфляции прогноз, мы сейчас не пересматриваем прогноз, а смотрим в динамике. Но мы обеспокоєны. Это законодательно урегулировано. Мы пересматриваем только перед бюджетом следующим, а министр финансов сказал, что бюджет, который есть сейчас - остается базовым, поэтому будет уже макропрогноз для следующего бюджета".

Как писало РБК-Украина, инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Кроме того, с 12 июня Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку до 6,0% годовых для поддержки экономики.

Отметим, в НБУ прогнозировали ускорение инфляции в 2020 году умеренными темпами.