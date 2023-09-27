В Минэкономики назвали условие отзыва исков Украины в ВТО из-за зерна

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет… Поэтому, конечно, только тогда, когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним", - заявил чиновник, комментируя возможность отзыва исков в ВТО.

Он рассказал, что сейчас важно запустить механизм согласования и верификации украинского экспорта зерна, поскольку такое предложение уже фактически согласовали Евросоюз и государства-члены. Украина считает такой механизм приемлемым.

"Иски в ВТО, как мы видим из реакции партнеров, были совершенно правильным шагом. Потому что он очертил природу нашего возмущения", - добавил Качка.

Зерновой скандал

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия решила отменить ограничения на импорт украинского зерна, который вводили для Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии и Румынии.

Несмотря на такой шаг, Польша, Венгрия и Словакия продолжили меры против импорта из Украины в одностороннем порядке.

В ответ наша страна подала иски против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирную торговую организацию.

Вчера, 26 сентября, стало известно, что Польша потребовала от Украины отозвать иск в ВТО.