У Мінекономіки назвали умову відкликання позовів України до СОТ через зерно

"Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави і Європейський союз гарантували нам, що такого роду обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім", - заявив чиновник, коментуючи можливість відкликання позовів до СОТ.

Він розповів, що зараз важливо запустити механізм узгодження та верифікації українського експорту зерна, оскільки така пропозиція вже фактично узгодили Євросоюз та держави-члени. Україна вважає такий механізм прийнятним.

"Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком. Тому що він окреслив природу нашого обурення", - додав Качка.

Зерновий скандал

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати обмеження на імпорт українського зерна, який запроваджували для Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії та Румунії.

Незважаючи на такий крок, Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заходи проти імпорту з України в односторонньому порядку.

У відповідь наша країна подала позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини до Світової організації торгівлі.

Учора, 26 вересня, стало відомо, що Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ.