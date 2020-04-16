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У Мінекономіки назвали кількість офіційно зареєстрованих безробітних

Новини » Фінансова криза 2020     16.04.2020 - 17:52
У Мінекономіки назвали кількість офіційно зареєстрованих безробітних
Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку карантину стали на офіційний облік менше 100 тисяч безробітних

Станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в Державній службі зайнятості, становить 400,9 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначили в прес-службі, кількість безробітних на 86,5 тисяч, або на 27% більше ніж на цю ж дату минулого року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних становила 314,4 тисячі).

"За час з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних (статистика оновлюється щодня)", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість безробітного населення у віці 15-70 років складала 1,6 млн осіб у четвертому кварталі 2019 року.

У той же час у грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, що на 49,3 тисяч більше, ніж у листопаді 2019 року (259,3 тисяч).

Відзначимо, за даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб, і становить близько 2,5-2,8 млн осіб.

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