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Безробіття в Україні продовжує скорочуватися

Новини » Економіка     15.11.2019 - 17:45
Безробіття в Україні продовжує скорочуватися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Офіційних безробітних у жовтні стало на 8,9 тисяч менше

У жовтні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 259,3 тисяч безробітних, що на 8,9 тисяч менше, ніж у вересні 2019 року (268,2 тисяч). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій становила 102,8 тисяч (у вересні 100,9 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0 (у вересні - 3,0).

Відзначимо, за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не опинялися.

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