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Держслужба зайнятості спростила реєстрацію безробітних

Новини » Фінансова криза 2020     13.04.2020 - 17:47
Держслужба зайнятості спростила реєстрацію безробітних
Ілюстративне фото (УНІАН)

Заяву можна надіслати до центру зайнятості електронною поштою

Державна служба зайнятості України спростила процедуру подання документів до центрів зайнятості для реєстрації безробітних. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначили в прес-службі, потрібно заповнити дві заяви: про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Заяви можна подати в два способи: на електронну пошту центру зайнятості, де зручно обслуговуватися, або через скриньку для кореспонденції безпосередньо в центрі зайнятості.

Якщо громадянин вирішив надіслати заяви електронною поштою:

1) Потрібно заповнити заяви власноруч за зразком, сфотографувати або відсканувати їх. Далі - надіслати на email центру зайнятості, де безробітний планує перебувати на обліку. У темі потрібно зазначити прізвище, ім’я, по батькові.

Електронні скриньки центрів зайнятості також розміщені на сайті.

2) Якщо є технічна можливість, потрібно завантажити заяви, роздрукувати та заповнити їх. Після цього підписати власноруч, відсканувати (чи сфотографувати) і надіслати на email центру зайнятості. Так само потрібно вказати у темі листа прізвище, ім’я, по батькові.

Після цього потрібно чекати повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.

Держслужба зайнятості спростила реєстрацію безробітних

Якщо громадянин вирішив подати заяви через скриньку для кореспонденції в центрі зайнятості:

1) Якщо є технічна можливість, потрібно завантажити заяви, роздрукувати та заповнити вдома, скласти їх у конверт або з’єднати в інший зручний спосіб, або

2) заповнити заяви безпосередньо біля скриньки в центрі зайнятості. Тут слід пам’ятати, що для заповнення заяв знадобляться паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередню трудову діяльність. Заяви потрібно покласти в скриньку для кореспонденції (у робочі години робочого дня).

Держслужба зайнятості спростила реєстрацію безробітних

У Державній службі зайнятості нагадують, що впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.

Як повідомляло РБК-Україна, за три тижні карантину, введеного урядом України через пандемію коронавірусу, кількість нових вакансій впала на 44%.

Нагадаємо, за прогнозом Мінекономіки, ситуація на ринку праці України у 2020 році погіршиться в умовах загальносвітового поширення захворюваності на коронавірус. Безробіття зростатиме як внаслідок вивільнення робочої сили в середині країни через зниження економічної активності в Україні в умовах обмеження діяльності ряду сфер економіки на період карантину, так і через повернення частини заробітчан.

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