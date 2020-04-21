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Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 21:31
Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В правительстве понимают, что фермерам  необходимо иметь возможность реализовать свою продукцию

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит специальный порядок работы продуктовых рынков. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Громадського"

По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.

При этом министр добавил, что Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".

Немчинов также отметил, что в правительстве понимают, что фермерам необходимо иметь возможность реализовать свою продукцию.

"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации, я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина", - отметил министр.

Напомним, полиция открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений на Одесском рынке "Привоз".

Кроме того, несмотря на запрет главного санитарного врача, в период карантина в Украине рынки продолжают работать в Харькове и Одессе, поскольку мэры указанных городов не приняли решение об их закрытии.

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