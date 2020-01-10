У Мінекономіки анонсували перегляд макропрогнозу для країни в січні

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Причина перегляду пов'язана з валютним курсом

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства збирається переглянути свій макропрогноз для України в січні у зв'язку з валютним курсом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Мілованов.

Цей крок, за словами міністра, може спричинити перегляд бюджету на 2020 рік.

"Мінекономіки перегляне свій макропрогноз в січні. У зв'язку з іншим валютним курсом. А це дозволить переглянути показники бюджету на 2020 рік Міністерству фінансів", - уточнив Мілованов.

Міністр також раніше прокоментував дані, які свідчать про падіння цін у грудні 2019 і уповільнення річної інфляції 4,1% - це нижче цілей, поставлених Національним банком України.

Держстат також заявив, що вперше за роки незалежності України в грудні 2019 на споживчому ринку спостерігалася дефляція - ціни знизилися на 0,2%. До цього в грудні був зафіксований лише зростання цін.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляв, що очікує зміцнення курсу в 2020 році. Це, за словами міністра, буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.