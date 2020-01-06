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У Мінекономіки очікують зміцнення курсу в 2020 році

Новини » Економіка     06.01.2020 - 16:20
У Мінекономіки очікують зміцнення курсу в 2020 році
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов очікує зміцнення курсу в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мілованова Facebook.

За словами Мілованова, зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

"Курс - це відносна ціна української економіки у світову. Коли ця ціна змінюється за зміни або в світі або в Україні, то має змінюватися й курс. Національний банк може вплинути на такі зміни тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання. Але ні один центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозних змін курсу. Буде зміцнюватися курс у наступному році? Швидше за все так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках", - написав Милованов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що середньоденний обсяг валютних операцій між банками 2019 році зріс в 1,5 рази до 380 млн доларів. За даними НБУ, обсяг міжбанківського валютному ринку перевищив 90 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Національний банк України протягом короткої тижня 2-3 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. Валюта куплена за допомогою інтервенції за єдиним курсом.

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