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В Минэкономики анонсировали пересмотр макропрогноза для страны в январе

Новости » Экономика     10.01.2020 - 23:29
В Минэкономики анонсировали пересмотр макропрогноза для страны в январе
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Причина пересмотра связана с валютным курсом

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства собирается пересмотреть свой макропрогноз для Украины в январе в связи с валютным курсом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Этот шаг, по словам министра, может повлечь пересмотр бюджета на 2020 год.

"Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе. В связи с другим валютным курсом. А это позволит пересмотреть показатели бюджета на 2020 год Министерству финансов", - уточнил Милованов.

Министр также ранее прокомментировал данные Госстата, которые свидетельствуют о падении цен в декабре 2019 и замедлении годовой инфляции 4,1% - это ниже целей, поставленных Национальным банком Украины.

Госстат также заявил, что впервые за годы независимости Украины в декабре 2019 на потребительском рынке наблюдалась дефляция - цены снизились на 0,2%. До этого в декабре был зафиксирован лишь рост цен.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял, что ожидает укрепление курса в 2020 году. Это, по словам министра, будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

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Новости Украины макроэкономикаТимофей МиловановМинистерство экономического развития и торговли
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