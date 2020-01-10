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В Україні вперше з 1991 зафіксовано дефляцію в грудні

Новини » Економіка     10.01.2020 - 09:41
В Україні вперше з 1991 зафіксовано дефляцію в грудні
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Минулого місяця на окремі товари знизилися ціни

Вперше за роки незалежності України в грудні була зафіксована дефляція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook розвитку міністра економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

Зокрема, Милованов прокоментував публікацію Держстату про падіння цін у грудні 2019 і уповільнення річної інфляції 4,1%, що нижче цілей Національного банку України.

"Згідно з оприлюдненими даними Держстату, вперше за роки незалежності України в грудні на споживчому ринку спостерігалася дефляція - ціни знизилися на 0,2% (раніше в грудні фіксувалося лише зростання цін, зокрема, найнижче зростання склало 0,2% в 2011-2012 рр..)", - зазначив міністр.

За його словами, у річному вимірі споживча інфляція продовжила стрімко сповільнюватися - до 4,1% (порівняно з 5,1% у листопаді) і в підсумку була близька до нижньої межі цільового діапазону 5% +/- 1в.п. В цілому за підсумками 2019 споживча інфляція нижче прогнозу на початку грудня - 4,5%, так і прогнозу середини жовтня (урядовий прогноз - 6,7%).

Базовий індекс споживчих цін знизився на 0,3% (у річному обчисленні уповільнила зростання до 3,9% в порівнянні з 4,8% у листопаді), небазовий індекс споживчих цін за розрахунками Мінекономіки знизився на 0,1% (у річному обчисленні уповільнила зростання до 4,3% у порівнянні з 5,6% у листопаді).

Нетипове для грудня зниження цін викликане:

  • істотною ревальвацією гривні (тільки протягом грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,1%), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни (знизилися ціни на переважно імпортні товари: фрукти , одяг і взуття, побутову техніку, фармацевтичну продукцію, паливо і масла, автомобілі та ін)
  • зниженням ціни на природний газ для потреб населення на 11,2% (з початку року ціни знизилися на 28,7%).

Милованов додав, що насичення окремих сегментів продовольчого ринку нівелювало зростання цін на ринку молочних продуктів. Це дозволило зламати сезонність продовольчого ринку і залишити ціни незмінними порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень інфляції в Україні за підсумками 2019 року знизився до рекордних за останні роки значень - до 4,1%.

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