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У Чорнобильській зоні тривають пожежі в чотирьох лісництвах

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 10:33
У Чорнобильській зоні тривають пожежі в чотирьох лісництвах
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Основні зусилля йдуть на локалізацію двох вогнищ

Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж на території Луб'янського, Паришивского, Дитяткивского і Денисовицкого лісництв. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Facebook.

Як зазначили в МВС, основні зусилля спрямовані на локалізацію двох вогнищ в селі Крива Гора і селах Рудьки і Буряківка.

"станом на 7 год. 27 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ГАЗО у гасінні пожеж на території Луб'янського, Паришивского, Дитяткивского і Денисовицкого лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 вогнищ (с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках пройдених вогнем", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у Чорнобильській зоні були ліквідовані всі осередки лісової пожежі.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті пожеж у Чорнобильській зоні було знищено понад 11 тисяч гектарів лісу.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїнипожежаЧорнобильДСНС
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