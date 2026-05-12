Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"

В НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Кто получил подозрение

Среди новых подозреваемых, по данным НАБУ:

бывший вице-премьер-министр Украины;

бизнесмен - один из руководителей преступной группировки, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас";

другие лица.

Ранее подозрение уже получил бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он фигурирует в деле под псевдонимом R2.

Схема на 460 миллионов

По версии следствия, в течение 2021-2025 годов участники группы отмывали деньги через строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Речь идет о проекте частных резиденций "Династия".

На участке площадью около 8 гектаров возводили:

четыре частные резиденции со вспомогательными зданиями;

отдельную спа-зону общего пользования.

Чтобы скрыть реальных владельцев, их называли R1, R2, R3 и R4.

Как отмывали деньги

По данным следствия, финансирование шло по двум каналам.

Первый - условно "чистый": подконтрольные одному из фигурантов лица создали жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", через счета которого проходили средства. Это должно было придать схеме вид законности.

Второй - основной: часть средств передавалась наличными непосредственно работникам на строительстве - через личного помощника одного из подозреваемых.

Всего по этому каналу отмыто почти 9 млн долларов США, полученных в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Подозрение объявлено по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Санкция - лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.