Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, которая отмывала деньги через строительство элитных резиденций под Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.
В НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.
Среди новых подозреваемых, по данным НАБУ:
Ранее подозрение уже получил бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он фигурирует в деле под псевдонимом R2.
По версии следствия, в течение 2021-2025 годов участники группы отмывали деньги через строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Речь идет о проекте частных резиденций "Династия".
На участке площадью около 8 гектаров возводили:
Чтобы скрыть реальных владельцев, их называли R1, R2, R3 и R4.
По данным следствия, финансирование шло по двум каналам.
Первый - условно "чистый": подконтрольные одному из фигурантов лица создали жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", через счета которого проходили средства. Это должно было придать схеме вид законности.
Второй - основной: часть средств передавалась наличными непосредственно работникам на строительстве - через личного помощника одного из подозреваемых.
Всего по этому каналу отмыто почти 9 млн долларов США, полученных в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".
Подозрение объявлено по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Санкция - лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало, что Ермак отреагировал на подозрение от НАБУ и САП. Он ответил на слухи о том, что на "пленках Миндича" его могли называть "Хирургом".
Впоследствии в НАБУ раскрыли детали дела в отношении "Династии". Участники проекта, по данным следствия, хотели построить четыре резиденции для собственного постоянного проживания. Целью строительства была легализация средств, полученных преступным путем.