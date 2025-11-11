ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Миндич влиял не только на Галущенко, но и на Умерова, - прокурор САП

Украина, Вторник 11 ноября 2025 17:34
UA EN RU
Миндич влиял не только на Галущенко, но и на Умерова, - прокурор САП Фото: Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Бизнесмен Тимур Миндич, который является основным фигурантом расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, вероятно, также имел влияние Рустема Умерова, который ранее занимал должность министра обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания.

Сегодня проходит слушание по избранию меры пресечения бывшему советнику министра энергетики, экс-заместителю председателя Фонда госимущества Игорю Миронюку - одному из фигурантов этого дела.

По словам прокурора, Миндич имел влияние не только на министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики, но и на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны - путем оказания влияния на министра обороны Умерова", - отметил прокурор.

Следствие считает, что через свои связи Миндич координировал коррупционные процессы в двух стратегических секторах - энергетике и обороне.

Операция НАБУ и САП

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время был собран большой массив доказательств и тысячи часов аудиозаписей. Сейчас НАБУ и САП предоставляют правовую оценку действиям всех фигурантов дела.

На завершающем этапе к операции привлекли почти весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро. По решениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и регионах, изъято значительное количество документов и наличности.

Расследование продолжается - детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной схемы.

Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом". На фоне расследования президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очищение компании от коррупции является одной из главных задач государства.

Тем временем наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о созыве специального заседания в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере.

Также мы писали, что НАБУ объявило подозрение семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, среди которых бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимур Миндич Рустем Умеров НАБУ САП
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа