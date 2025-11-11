Миндич влиял не только на Галущенко, но и на Умерова, - прокурор САП

Бизнесмен Тимур Миндич, который является основным фигурантом расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, вероятно, также имел влияние Рустема Умерова, который ранее занимал должность министра обороны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания.

Сегодня проходит слушание по избранию меры пресечения бывшему советнику министра энергетики, экс-заместителю председателя Фонда госимущества Игорю Миронюку - одному из фигурантов этого дела.

По словам прокурора, Миндич имел влияние не только на министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики, но и на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны - путем оказания влияния на министра обороны Умерова", - отметил прокурор.

Следствие считает, что через свои связи Миндич координировал коррупционные процессы в двух стратегических секторах - энергетике и обороне.