Головна » Новини » Політика

Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова, - прокурор САП

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 17:34
UA EN RU
Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова, - прокурор САП Фото: Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, ймовірно, також мав вплив Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання.

Сьогодні проходить слухання щодо обрання запобіжного заходу колишньому раднику міністра енергетики, ексзаступнику голови Фонду держмайна Ігорю Миронюку - одному з фігурантів цієї справи.

За словами прокурора, Міндіч мав вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики, але й на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова.

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони - шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова", - зазначив прокурор.

Слідство вважає, що через свої зв’язки Міндіч координував корупційні процеси у двох стратегічних секторах - енергетиці та обороні.

Операція НАБУ та САП

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців - із літа 2024 року. За цей час було зібрано великий масив доказів і тисячі годин аудіозаписів. Наразі НАБУ та САП надають правову оцінку діям усіх фігурантів справи.

На завершальному етапі до операції залучили майже весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро. За рішеннями суду проведено понад 70 обшуків у Києві та регіонах, вилучено значну кількість документів і готівки.

Розслідування триває - детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної схеми.

Раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії "Енергоатом". На тлі розслідування президент Володимир Зеленський підкреслив, що очищення компанії від корупції є одним із головних завдань держави.

Тим часом наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про скликання спеціального засідання у зв’язку з корупційним скандалом в енергетичній сфері.

Також ми писали, що НАБУ оголосило підозру семи фігурантам справи про корупцію в енергетиці, серед яких бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч.

