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В Минагро рассказали, чего ожидать от цен на овощи в Украине

Фото: овощи (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинцам не стоит ожидать стремительного роста цен на овощи в осенний период, как это было в прошлом году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий

По его словам, аграрии в западных, центральных и северных регионах Украины начали системно выращивать овощи.

"Овощеводов в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает и она не может появиться очень быстро. Поэтому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть", - сказал он.

Высоцкий отметил, что, несмотря на войну, сейчас вкладываются крупные инвестиции в перерабатывающую отрасль. Несколько десятков заводов в этом году уже запустились, либо находятся на этапе запуска.

Цены в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

В 2022 году инфляция составила 26%.

Из-за снижения инфляции Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 22,0% до 20,0% годовых с 15 сентября 2023 года.

Отметим, за 2022 год в Украине больше подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное.

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