Унаслідок обстрілів бойовиків біля Красногорівки поранений цивільний

В п'ятницю 2 квітня бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Красногорівки на Донбасі . Унаслідок цього поранення отримав цивільний.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України .

Відомо, що потерпілого було доставлено до медичного закладу. Детальної інформації про його стан немає.

"В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.