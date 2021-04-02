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Унаслідок обстрілів бойовиків біля Красногорівки поранений цивільний

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 18:50
Унаслідок обстрілів бойовиків біля Красногорівки поранений цивільний Фото: проросійські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

В п'ятницю 2 квітня бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Красногорівки на Донбасі. Унаслідок цього поранення отримав цивільний.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Відомо, що потерпілого було доставлено до медичного закладу. Детальної інформації про його стан немає.

"В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що з початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Раніше внаслідок вогню зі стрілецької зброї поблизу Богданівки Донецькій області загинув цивільний.

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