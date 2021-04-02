Унаслідок обстрілів бойовиків біля Красногорівки поранений цивільний
Фото: проросійські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
В п'ятницю 2 квітня бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Красногорівки на Донбасі. Унаслідок цього поранення отримав цивільний.
Відомо, що потерпілого було доставлено до медичного закладу. Детальної інформації про його стан немає.
"В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що з початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.
Раніше внаслідок вогню зі стрілецької зброї поблизу Богданівки Донецькій області загинув цивільний.