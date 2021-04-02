ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі помер український боєць, обставини уточнюються

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 02 квітня 2021 17:34
На Донбасі помер український боєць, обставини уточнюються Фото: українські військові на Донбасі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької ОДА.

Повідомляється, що помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження, родом з села Сподахи Вінницького району. Призивався на строкову службу в червні 2020 року, пізніше підписав контракт.

"Обставини смерті з'ясовуються. У бійця залишились батько й мати, а також брат-близнюк і сестра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі сьогодні обстрілювали позиції в районі населених пунктів Новотошківстке, Гнутове і Піщевик. В результаті одного з обстрілів було поранено українського бійця.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Російської Федерації є найбільш системною і масштабною за останні роки.

"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичному врегулюванню і режиму припинення вогню", - зазначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Збройні сили України Донбас преступления
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів