На Донбасі помер український боєць, обставини уточнюються

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької ОДА.

Повідомляється, що помер солдат Олексій Саєнко 2000 року народження, родом з села Сподахи Вінницького району. Призивався на строкову службу в червні 2020 року, пізніше підписав контракт. "Обставини смерті з'ясовуються. У бійця залишились батько й мати, а також брат-близнюк і сестра", - йдеться в повідомленні.