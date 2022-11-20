Мина под принтером и не только. Военные показали здание СБУ в Херсоне

Российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет в здании Службы безопасности Украины в Херсоне. Мину нашли даже под принтером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова в Telegram.
По его словам, оккупанты под принтером в здании СБУ заложили мину МЛ7. Похожие "сюрпризы" были обнаружены возле неснимаемых устройств.
"Поэтому и в некоторых случаях разминирование невозможно, и единственный выход - это подрыв заминированного сооружения", - добавил Назаров.
Напомним, ранее глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что оккупанты заминировали больницы и школы во время отступления в Херсонской области.
Также мы писали, что российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось его взорвать.
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