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Отступая в Херсонской области, россияне минировали школы и больницы, - Гуменюк

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 02:21
Отступая в Херсонской области, россияне минировали школы и больницы, - Гуменюк Фото: в Херсонской области россияне заминировали школы и больницы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Отступая на Херсонщине, оккупанты использовали "коварные методы минирования", оставляя взрывчатку в больницах, школах и квартирах.

Об этом во время национального телемарафона заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.

По ее словам, россияне заминировали не только дороги, но и территории, которые используются в социальном направлении.

"Больницы, учебные заведения, где они базировались. Также очень много частных помещений, в том числе и квартир в областном центре, могут быть заминированы. Очень много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры", - заявила Гуменюк.

По ее словам, разминирование может длиться достаточно долго.

"Ко всем местным жителям мы обращаемся, чтобы они осознавали эту опасность, и ни в коем случае не приближались к неизвестным или подозрительным предметам. Сразу сообщать об этом специалистам", - добавила она.

Напомним, что в Новорайске Херсонской области автомобиль с семьей внутри наехал на мину – четыре человека получили ранения. В их числе и ребенок 11 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы в Херсоне.

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