Отступая в Херсонской области, россияне минировали школы и больницы, - Гуменюк

Отступая на Херсонщине, оккупанты использовали "коварные методы минирования", оставляя взрывчатку в больницах, школах и квартирах.

Об этом во время национального телемарафона заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина .

По ее словам, россияне заминировали не только дороги, но и территории, которые используются в социальном направлении.

"Больницы, учебные заведения, где они базировались. Также очень много частных помещений, в том числе и квартир в областном центре, могут быть заминированы. Очень много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры", - заявила Гуменюк.

По ее словам, разминирование может длиться достаточно долго.

"Ко всем местным жителям мы обращаемся, чтобы они осознавали эту опасность, и ни в коем случае не приближались к неизвестным или подозрительным предметам. Сразу сообщать об этом специалистам", - добавила она.