Отступая в Херсонской области, россияне минировали школы и больницы, - Гуменюк
Отступая на Херсонщине, оккупанты использовали "коварные методы минирования", оставляя взрывчатку в больницах, школах и квартирах.
Об этом во время национального телемарафона заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина.
По ее словам, россияне заминировали не только дороги, но и территории, которые используются в социальном направлении.
"Больницы, учебные заведения, где они базировались. Также очень много частных помещений, в том числе и квартир в областном центре, могут быть заминированы. Очень много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры", - заявила Гуменюк.
По ее словам, разминирование может длиться достаточно долго.
"Ко всем местным жителям мы обращаемся, чтобы они осознавали эту опасность, и ни в коем случае не приближались к неизвестным или подозрительным предметам. Сразу сообщать об этом специалистам", - добавила она.
Напомним, что в Новорайске Херсонской области автомобиль с семьей внутри наехал на мину – четыре человека получили ранения. В их числе и ребенок 11 лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы в Херсоне.
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