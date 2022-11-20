Міна під принтером і не тільки. Військові показали будівлю СБУ у Херсоні

За його словами, окупанти під принтером у будівлі СБУ заклали міну МЛ7. Схожі "сюрпризи" були виявлені біля пристроїв, які не знімаються.

"Тому й у деяких випадках розмінування неможливе, і єдиний вихід - це підрив замінованої споруди", - додав Назаров.