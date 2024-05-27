В Минюсте рассказали, сколько заключенных уже присоединились к рядам ВСУ

Мобилизация осужденных

Стоит заметить, что с начала полномасштабной войны в Украине мобилизация осужденных была запрещена на законодательном уровне.

Недавно украинский парламент решил изменить такие правила - теперь заключенные могут служить в рядах ВСУ. Для этого приняли соответствующий закон.

Как рассказал Малюська, осужденных направят в штурмовые подразделения. Пока что они проходят подготовку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.