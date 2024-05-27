В каких подразделениях будут служить украинские осужденные: ответ Малюськи

Украинские осужденные, которых мобилизовали по их согласию, будут служить в штурмовых подразделениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения (речь о мобилизации осужденных - ред.). Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказания. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - отметил Малюська.

По словам министра, осужденные, которых мобилизовали, пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденных могут смешивать с обычными военнослужащими.