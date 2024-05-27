У Мін'юсті розповіли, скільки в'язнів уже приєдналися до лав ЗСУ

Мобілізація засуджених

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни в Україні мобілізацію засуджених було заборонено на законодавчому рівні.

Нещодавно український парламент вирішив змінити такі правила - тепер ув'язнені можуть служити у лавах ЗСУ. Для цього ухвалили відповідний закон.

Як розповів Малюська, засуджених направлять до штурмових підрозділів. Поки що вони проходять підготовку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.