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У Мін'юсті розповіли, скільки в'язнів уже приєдналися до лав ЗСУ

Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у рамках мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

"Вже 613 ув'язнених вийшли та приєдналися до лав збройних сил, проходять відповідну підготовку", - розповів голова Мін'юсту.

За словами Малюськи, його міністерство стежить, щоб усі вимоги щодо мобілізації ув'язнених були дотримані. Це необхідно для того, щоб ті, хто все ще сумнівається, бачили, що засуджених тренують і забезпечують відповідно до стандартів.

Мобілізація засуджених

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни в Україні мобілізацію засуджених було заборонено на законодавчому рівні.

Нещодавно український парламент вирішив змінити такі правила - тепер ув'язнені можуть служити у лавах ЗСУ. Для цього ухвалили відповідний закон.

Як розповів Малюська, засуджених направлять до штурмових підрозділів. Поки що вони проходять підготовку.

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