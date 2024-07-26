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Минюст не нашел оснований для отмены решения МОН по аспирантам-контрактникам

Иллюстративное фото: решение МОН об условиях поступления в аспирантуру на контракт отменять не будут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Основания для отмены решение Министерства образования и науки о том, что поступление на контракт в аспирантуру не будет предусматривать отсрочку от мобилизации, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Решения МОН об изменениях в порядке поступления в аспирантуру законны. Это подтвердило Министерство юстиции Украины по результатам проверки", - сказано в сообщении. 

Как напомнили в ведомстве, ранее в сети распространяли информацию, что Государственная регуляторная служба сомневается в законности указов МОН насчет отмены дневной формы обучения для тех, кто собирается поступать в аспирантуру на контракт. 

"На основании обращения ГРС Минюст провел соответствующую проверку, по результатам которой определены и подтверждены законность и правомерность вышеуказанных приказов и решений", - отметили в МОН. 

Что предшествовало

Напомним, 24 июня стало известно о решении Министерства образования и науки Украины ввести только вечернюю и дневную форму обучения для тех, кто собирается поступать в аспирантуру на контракт. Таким образом для них отменили отсрочку от мобилизации.

Как отмечал министр образования и науки Оксен Лисовой, это объясняется ростом фиктивного обучения в Украине. Мужчины хотят получить отсрочку от мобилизации путем поступления на аспирантуру.

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