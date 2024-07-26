Мін'юст не знайшов підстав для скасування рішення МОН щодо аспірантів-контрактників

"Рішення МОН щодо змін у порядку вступу до аспірантури законні. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки", - сказано в повідомленні.

Як нагадали у відомстві, раніше у мережі поширювали інформацію, що Державна регуляторна служба сумнівається у законності указів МОН щодо скасування денної форми навчання для тих, хто має намір вступати до аспірантури на контракт.

"На підставі звернення ДРС Мін'юст провів відповідну перевірку, за результатами якої визначено та підтверджено законність та правомірність вищевказаних наказів та рішень", - зазначили в МОН.