Минюст США расследует законность ряда помилований Байдена
Министерство юстиции США проведет расследование, чтобы выяснить, насколько осознанно Джо Байден принял решение о помиловании ряда своих родственников и приговоренных к смертной казни преступников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Старший чиновник Министерства юстиции США под руководством президента-республиканца Дональда Трампа получил указание начать расследование в отношении помилований, предоставленных Байденом в последние дни его президентства членам семьи и приговоренным к смертной казни.
Юрист по вопросам помилований американского Минюста Эд Мартин в электронном письме, которое получило агентство, отметил, что расследование имеет целью установить, был ли Байден "способен" принимать решения, а также не использовали ли другие его уязвимости с помощью устройства AutoPen либо других средств.
AutoPen - это устройство, предназначенное для автоматического проставления подписи на документах. Трамп и его сторонники выдвинули различные безосновательные утверждения о том, что использование Байденом этого устройства во время президентства, нивелировало его действия или свидетельствовало о том, что он не был полностью осведомлен об этих действиях. Однако неизвестно, использовал ли Байден AutoPen для одобрения помилований.
В письме указано, что расследование Мартина сосредоточено на превентивных помилованиях, которые Байден предоставил нескольким членам своей семьи, а также на помилованиях, которые спасли 37 федеральных заключенных от казни, заменив их приговоры на пожизненное заключение.
Электронное письмо Мартина не уточняет, какие именно помилования членов семьи Байдена подлежат расследованию, а также не указывает, кто дал указание Мартину инициировать это расследование.
Юрист Минюста ранее исполнял обязанности прокурора США в Вашингтоне, прежде чем его кандидатура не была утверждена в Сенате. Он отметил, что рассматривает президентскую власть на помилование как "пленарную", - то есть, абсолютную.
"Если вы используете AutoPen для помилования, я не считаю, что это является проблемой", - сказал он во время пресс-конференции, добавив, что, несмотря на это, помилования Байдена требуют внимания.
В Reuters не исключают, что расследование призвано повысить вопросы о здоровье и умственной ясности Байдена, которые стали предметом обсуждений в последние недели после обнаружения у него онкологии.
Джо Байден, которому 82 года, в прошлом году отказался от повторного выдвижения на выборы на фоне вопросов о его умственной ясности после неудачного выступления на президентских дебатах. В то же время, ближайшие помощники экс-главы Белого дома отрицают эти беспокойства, утверждая, что президент вполне способен принимать важные решения.
На сегодняшний день, отсутствуют доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что Байден не намеревался выдавать помилование. Также меморандум Министерства юстиции 2005 года подтвердил законность использования подчиненным AutoPen для подписи президента.
Помилование президента США
Конституция США наделяет президента широкими полномочиями для выдачи помилований с целью отмены федеральных уголовных приговоров либо изменения наказаний.
20 января 2025 года, непосредственно перед тем, как передать президентство Дональду Трампу, Байден помиловал пятерых членов своей семьи, объяснив, что хочет защитить их от возможных политически мотивированных расследований.
1 декабря 2024 года Байден также помиловал своего сына Хантера, который признал себя виновным в налоговых правонарушениях.
Отметим, что Трамп сам неоднократно использовал исполнительное помилование. Так, 20 января он помиловал почти 1600 своих сторонников, в отношении которых выдвинули уголовные обвинения из-за атаки на Капитолий 6 января 2021 года.
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