Минюст США расследует законность ряда помилований Байдена

Министерство юстиции США проведет расследование, чтобы выяснить, насколько осознанно Джо Байден принял решение о помиловании ряда своих родственников и приговоренных к смертной казни преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Старший чиновник Министерства юстиции США под руководством президента-республиканца Дональда Трампа получил указание начать расследование в отношении помилований, предоставленных Байденом в последние дни его президентства членам семьи и приговоренным к смертной казни.

Юрист по вопросам помилований американского Минюста Эд Мартин в электронном письме, которое получило агентство, отметил, что расследование имеет целью установить, был ли Байден "способен" принимать решения, а также не использовали ли другие его уязвимости с помощью устройства AutoPen либо других средств.

AutoPen - это устройство, предназначенное для автоматического проставления подписи на документах. Трамп и его сторонники выдвинули различные безосновательные утверждения о том, что использование Байденом этого устройства во время президентства, нивелировало его действия или свидетельствовало о том, что он не был полностью осведомлен об этих действиях. Однако неизвестно, использовал ли Байден AutoPen для одобрения помилований.

В письме указано, что расследование Мартина сосредоточено на превентивных помилованиях, которые Байден предоставил нескольким членам своей семьи, а также на помилованиях, которые спасли 37 федеральных заключенных от казни, заменив их приговоры на пожизненное заключение.

Электронное письмо Мартина не уточняет, какие именно помилования членов семьи Байдена подлежат расследованию, а также не указывает, кто дал указание Мартину инициировать это расследование.

Юрист Минюста ранее исполнял обязанности прокурора США в Вашингтоне, прежде чем его кандидатура не была утверждена в Сенате. Он отметил, что рассматривает президентскую власть на помилование как "пленарную", - то есть, абсолютную.

"Если вы используете AutoPen для помилования, я не считаю, что это является проблемой", - сказал он во время пресс-конференции, добавив, что, несмотря на это, помилования Байдена требуют внимания.

В Reuters не исключают, что расследование призвано повысить вопросы о здоровье и умственной ясности Байдена, которые стали предметом обсуждений в последние недели после обнаружения у него онкологии.

Джо Байден, которому 82 года, в прошлом году отказался от повторного выдвижения на выборы на фоне вопросов о его умственной ясности после неудачного выступления на президентских дебатах. В то же время, ближайшие помощники экс-главы Белого дома отрицают эти беспокойства, утверждая, что президент вполне способен принимать важные решения.

На сегодняшний день, отсутствуют доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что Байден не намеревался выдавать помилование. Также меморандум Министерства юстиции 2005 года подтвердил законность использования подчиненным AutoPen для подписи президента.